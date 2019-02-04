Son Dakika Haberleri: Önce Yayaya Ardından Araçlara Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Önce Yayaya Ardından Araçlara Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

26 dakika önce

Adana'da bir araç önce yayaya, ardından da 2 otomobile çarptı.

Önce Yayaya Ardından Araçlara Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Adana'da bir araç önce yayaya, ardından da 2 otomobile çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 ASL 74 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen bir gence çarptı. Araç ardından önünde seyir halinde bulunan 06 HNO 95 ile 48 M 0606 plakalı otomobillere çarptı. 01 ASL 74 plakalı otomobil sürücüsü hızla olay yerinden koşarak kaçtı.

KAZA SONRASI CAN PAZARI Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 48 M 0606 hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi aracının tavanını keserek kurtardı. Sağlık ekipleri Hacer A., Ahmet A., Sena Nur A. ve ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı hastanelere götürdü. Olay yerinde durumu ağır olan Sena Nur A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ OLAY YERİNDE ÖLDÜ 01 ASL 74 plakalı otomobilin çarptığı genç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Ölen kişilerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

Adana, Araç, 3. Sayfa
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