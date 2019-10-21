Son Dakika Haberleri: Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

34 dakika önce

Tekirdağ'da bir otomobil yayaya ve ardından ağaca çarptı.

Önce yayaya, sonra ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'da bir otomobil yayaya ve ardından ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazak Gölü Mesire Alanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazak Gölü'ne giden Osman B. yönetimindeki 59 BA 930 plakalı otomobil, yolda yürüyen Uğur Bayçelebi (30) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı Uğur Bayçelebi ile araç sürücüsü Osman Bayhan ve araçta bulunan Onur Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağaçların arasına sıkışan araç itfaiye ekiplerinin yardımıyla çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik kazasını haber alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat da kaza yerine gelerek, ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:13 Kaynak: İHA
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