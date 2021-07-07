Üye Girişi
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti - Son Dakika

Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti

07.07.2021 14:37

Adana'da yaşayan 30 yaşındaki G.K. ilk önce ablasının kızı olan S.K.'nın kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Teyzesinin kocasıyla ilişki yaşamaya başladığını öğrenen genç kız soluğu mahkemede aldı. Bir süre sonra sıkılıp ayrılan G.K., bu sefer de ablası E.G.'nin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Abla E.G. katıldığı canlı yayında kız kardeşine ateş püskürdü. İlk önce annesinin hatrına kız kardeşini affettiğini söyleyen kadın yaşananlara isyan etti.

Adana'da yaşayan G.K. (30), iddiaya göre, 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı S.K. (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen G.K., eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü. Bu durumu fırsata çeviren G.K., Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı.

KARDEŞİNİN KOCASIYLA DA AŞK YAŞADI

Gerçeği öğrenince şok geçiren S.K. kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, sıkılınca ayrıldı. Ancak bu kez de hedefinde ablası E.G.'nin eşi vardı. Gülsüm Köksal, ablası E.G.'nin ikinci eşi olan T.G. ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden E.G., eşini evden kovdu.

SİTEM ETTİ

Teyzesi yüzünden eşinden boşanan S.K. da, "Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Önce yeğeni ardından kız kardeşinin kocasıyla aşk yaşadı! Canlı yayına katılan abla ateş püskürdü

CANLI YAYINA KATILDI

Abla E.G., Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına canlı bağlanarak yaşananları anlattı. E.G.'nin kız kardeşi hakkındaki iddiaları herkesi şaşkına çevirdi.

"EŞİM İNKAR ETTİ"

3 yıl önce kız kardeşinin kızının yuvasını yıktığını söyleyen E.G., olayı nasıl anladığını anlattı. "Kızım boşanıp bana geldiğinde kardeşimi görüntülü arıyorum 'oteldeyim' diyor telefonunu açmıyor. Önce kızımın yuvasını yıktı, sonra benim. Annemin hatırına başta affettim ancak böyle bir şeyi nasıl yapar?

"Eşiniz size bu durumu nasıl açıkladı?" sorusuna ise E.G., "Eşim benden hep kaçıyor, telefonlarıma çıkmıyor. Sorunca da ben öyle bir şey yapmadım diyor, ancak kız kardeşim itiraf etti" şeklinde cevap verdi.

Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti

Balıkesir, Adana, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti 14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım 14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı 14:23 İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu 14:11 Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti 13:46 Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi 13:29 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi 13:07 ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor 13:05 Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor

Son Dakika Haberleri
14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti
14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti
14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım
14:11 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap
14:11 Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu
14:02 Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi
13:45 Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti
13:39 İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap
13:29 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
13:21 Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı         
14:27
Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi         
14:03
İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap         
13:39
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi         
13:04
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı         
10:55
Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi         
10:38
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor         
10:13
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 14:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement