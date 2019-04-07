Önce Yol Kenarındaki Ağaçlara Ardından da Hastane Duvarına Çarparak Durabildi
1 saat önce
Önce yol kenarındaki ağaçlara ardından da hastane duvarına çarparak durabildiMANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde önce ağaçlara çarptı ardından da kaldırıma çıkıp hastane duvarına çarparak durabildi.
Önce yol kenarındaki ağaçlara ardından da hastane duvarına çarparak durabildi
MANİSA - Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Merkezefendi Devlet Hastanesi
önünde önce ağaçlara çarptı ardından da kaldırıma çıkıp hastane duvarına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.
Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan
Bulvarı Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İzmir
istikametinden İstanbul
istikametine gitmekte olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde yol kenarında bulunan ağaçları yerinden sökerek kaldırım kenarındaki hastane duvarına çarparak durabildi. Yol kenarındaki 3 ağacı devirip ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin duvarına çarparak durabilen kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:22 Kaynak: İHA
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