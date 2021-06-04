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Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler - Son Dakika

Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler

04.06.2021 00:01

Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler Piknikçilerin gazabına uğrayan doğayı elleriyle temizlediler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğda yürüyüş yapmak için bir araya gelen belediye başkanı, sporcular ve öğrenciler, yürüyüşün ardından piknikçilerin çöpleriyle kirlettiği...

Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler

Piknikçilerin gazabına uğrayan doğayı elleriyle temizlediler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğda yürüyüş yapmak için bir araya gelen belediye başkanı, sporcular ve öğrenciler, yürüyüşün ardından piknikçilerin çöpleriyle kirlettiği Denizli Göleti'nin etrafını elleriyle temizlediler.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Belediyesi öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre günü sebebiyle örnek bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tempo Atletizm Spor Kulübü ve özel bir lisenin öğrencileri, ilk olarak Deniz Göleti çevresindeki ormanlık alanda, 2 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü ve spor yaparak güne başladı. Sporun ardından ellerine çöp poşetlerini alan katılımcılar, piknikçilerin gazabına uğrayan ve oldukça pislenen Denizli Göleti'nin çevresini didik didik temizledi.

"Biz doğaya saygı duymak zorundayız"

Güne, 2 kilometrelik bir parkurda doğa yürüyüşü yaparak başladıklarını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bir duyarlılık sağlamak için de Denizli Göleti'nde bulunuyoruz. Oksijenin bol olduğu, meşe ağaçlarının kapladığı bir alandayız. Burada maalesef doğayı temiz kullanmadığımızı gördük ve biz de tüm katılımcı sporcularla Dünya Çevre Günü'ne duyarlı davranan tüm çevre dostlarıyla beraber bir mıntıka temizliği yaptık. Gölün çevresinde mıntıka temizliği yaparak bu duyarlılığı ortaya koyduk. Biz doğaya saygı duymak zorundayız, coğrafyaya saygı duymak zorundayız. Şayet biz doğaya saygı duyarsak, doğa da bize cömert davranacaktır, merhametli davranacaktır. Bu anlamda biz, bulduğumuz gibi bırakmalıyız. Evimizi nasıl ki temiz tutmak için gayret gösteriyorsak, doğayı da temiz tutmak için gayret göstermeliyiz. Aksi taktirde organik ürün arıyoruz, temiz ürün arıyoruz ama doğayı korumuyoruz, temiz bırakmıyoruz. Bırakmadığımız bir şeyden temiz ürün beklemek de haksızlık olur" dedi.

"Madem kilometrelerce yol kat edip buraya geldin, giderken temiz bırak"

Piknikçilerin buraya kilometrelerce yol kat ederek geldiğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, "Geldikleri zaman temiz bir ortam arıyorlar, temiz bir çevre arıyorlar ve buldukları zamanda mutlu oluyorlar. Ama maalesef aynı kişiler burayı terk ederken, bir sonraki hafta gelmek isteseler ve orası kamu görevlilerince temizleniyor olmasa, bıraktıkları yerin yaşanabilir bir yer olmadığını kendileri de görecekler. Öyleyse madem kilometrelerce yol kat edip buraya geldin, o zaman giderken de tertemiz bırak, bir sonraki hafta coğrafya saygıyla karşılamış olsun seni" diye konuştu.

"Çevreyi korumazsak nefes alamayız"

İnsanların çevreyi çok kirlettiğini söyleyen lise öğrencisi Ayşe Rümeysa Çelik ise, "Kimse attığı çöpleri toplamamış. Onları toplamak için geldik. Çevreyi daha temiz tutmalıyız. Çünkü çevreyi korumazsak nefes alamayız. Bizim yaşamamız çevreye, ağaçlara, doğaya bağlı. Onu korumak için geldik. Ben insanlardan doğayı daha temiz tutmalarını istiyorum. Çünkü ben her zaman çöplerin hepsini toplarım. Çevre bizim her şeyimiz, onu korumalıyız" şeklinde konuştu.

"İnsanlar bunu yaparak kendi bacaklarına sıkıyorlar"

İnsanların kirlettiği doğayı temizlemek için geldiklerini dile getiren lise öğrencisi Enes Osman Çolak ise, "Öncelikle barajlar bizim su kaynağımız, buralardan her gün su içiyoruz. İnsanların bunu yapması bana biraz garip geliyor. Biraz da bunu yaparak kendi bacaklarına sıkıyorlar aslında. Her yerde içki şişeleri var. Giderken alıp atamıyorlar mı, veya bir poşete atıp kenara koyamıyorlar mı anlamıyorum. Buraya gelince gördüğüm manzara karşısında gerçekten midem bulanıyor. İnsanlar nasıl böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. Gelen bıraktığı gibi gidiyor. İnsanoğlu gerçekten doğayı katlediyor" ifadelerini kullandı.

Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler
Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler
Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler
Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler

Dünya Çevre Günü, Denizli, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler - Son Dakika


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