ÖNCEDEN ÇALIŞTIKLARI MARKETTEN 78 BİN TL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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ÖNCEDEN ÇALIŞTIKLARI MARKETTEN 78 BİN TL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

12.10.2022 21:28

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, önceden çalıştıkları bir marketin kasasından 78 bin TL çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, önceden çalıştıkları bir marketin kasasından 78 bin TL çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün Gebze ilçesinde meydana geldi. Bir marketin kasasından 78 bin TL çalınması üzerine, iş yeri yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce markette çalışan G.D. (20) ve İ.A. (23) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kasadan çalınan 78 bin TL de ele geçirildi. G.D. ve İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

YORUMLAR
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Oto hırsızlığı suçundan yakalanan şahıs tutuklandı Oto hırsızlığı suçundan yakalanan şahıs tutuklandı Market kasasından 78 bin TL para çalan eski çalışanlar kıskıvrak yakalandı Market kasasından 78 bin TL para çalan eski çalışanlar kıskıvrak yakalandı Market kasasından para çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı Market kasasından para çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNCEDEN ÇALIŞTIKLARI MARKETTEN 78 BİN TL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖNCEDEN ÇALIŞTIKLARI MARKETTEN 78 BİN TL ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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