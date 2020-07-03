Önceden soydukları sarraf dükkanına bir daha gelince yakayı ele verdiler - Son Dakika

Önceden soydukları sarraf dükkanına bir daha gelince yakayı ele verdiler

Önceden soydukları sarraf dükkanına bir daha gelince yakayı ele verdiler Kadın hırsızlar yakalandı Daha önce soydukları sarraf dükkanına bir daha gelince yakayı ele veren kadın hırsızlar tam bir suç makinesi çıktı Kadınların biri 10, diğeri ise 2 ayrı suçtan tüm Türkiye genelinde...

Önceden soydukları sarraf dükkanına bir daha gelince yakayı ele verdiler

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Kadın hırsızlar yakalandı

Daha önce soydukları sarraf dükkanına bir daha gelince yakayı ele veren kadın hırsızlar tam bir suç makinesi çıktı

Kadınların biri 10, diğeri ise 2 ayrı suçtan tüm Türkiye genelinde arandığı belirtildi

KÜTAHYA - İzmir'den Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gelip, el çabukluğu yöntemi ile sarraf dükkanından bilezik çaldığı iddia edilen kadınlar, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, P.S. ve H.S. isimli kadınlar, bu defa yanlarında gelen erkek arkadaşları H.S ve E.S ile birlikte daha önce hırsızlık yaptıkları aynı sarrafa gelince polise yakalandılar. Hırsızlık zanlıları bu defa dükkan sahibinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. İhbar üzerine harekete geçen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gelince hırsızlık zanlıları kaçamadı. Tavşanlı'ya birlikte geldikleri öğrenilen erkek şahıslar H.S ve E.S. ise olay yerinden kaçarken yakalandı.

Yakalanan kadın şahıslardan H.S'nin 10 adet dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Diğer hırsızlık zanlısı P.S'nin ise 2 adet dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan aranması olduğu öğrenildi.

Hırsızlık zanlısı kadınlar, tutuklanarak Tavşanlı cezaevine gönderilirken, erkek zanlılar ise adli kontrol şartı serbest kaldı.

Tavşanlı, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önceden soydukları sarraf dükkanına bir daha gelince yakayı ele verdiler - Son Dakika
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