AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız İKUM'u ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İKUM) ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Çalış ile birlikte İKUM'u ziyaret ederek, merkez müdürü Prof. Dr. Zafer Sezer'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Yıldız, burada yaptığı konuşmada, aşı çalışmalarından dolayı Çalış ve ekibini tebrik etti.

Ülkelerin bulunduğu ortam içerisinde bazen savunma sanayinde, bazen iletişimde, bazen de teknolojide ülkeler arası rekabetin çok kıyasıya olduğunu gördüklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Ama bugün en önemli konumuzun sağlık, pandemi ve Kovid-19 ile alakalı olduğunu bilmekteyiz. O yüzden ülkemizde, değerli rektörümüzün, Aykut hocamızın ve Zafer hocamız ile ekip arkadaşlarının koymuş olduğu katkı, yalnızca üniversitemizin ve Kayseri'mizin başarısı değil, ülkemizin bu sektördeki bağımsızlığı ile alakalı bir başarıdır. Fikri mülkiyet haklarının devri konusunda sayın rektörümüz ve Aykut Özdarendeli hocamızı gerçekten bu örnek davranıştan dolayı tebrik ediyoruz. Bu konunun sadece ticari bir konu olmadığını ve ülkenin en önemli tercihinin özellikle sağlık konusunda bu aşı olduğunu hep birlikte biliyoruz. Bu çalışmayı büyük bir heyecanla izliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile beraber komple uluslararası arenada Türkiye bu manada ismini duyurmuş olacak."

Rektör Çalış ise Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgi verdi.

Bugün faz-2 çalışmaları kapsamında 2. doz uygulamalarının sona erdiğini vurgulayan Çalış, "İki-üç hafta içerisinde veriler ortaya çıkmış olacak. Bu etkinlik verilerimizi Sağlık Bakanlığı'mıza raporlayacağız. Faz-3 çalışmamız Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) koordinatörlüğünde yapılacak. Erciyes Üniversitesi olarak bizler aşı adayımızın fikri mülkiyet haklarını da Sağlık Bakanlığı ve TUSEB'e devrettik. Yani şu anda bizim yerli Kovid-19 aşımız Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği ve Sağlık Bakanlığının, yani devletimizin bir aşısıdır." ifadelerini kullandı.