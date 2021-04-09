AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız İKUM'u ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız İKUM'u ziyaret etti

09.04.2021 15:55
AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız İKUM'u ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İKUM) ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İKUM) ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yıldız, Çalış ile birlikte İKUM'u ziyaret ederek, merkez müdürü Prof. Dr. Zafer Sezer'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Yıldız, burada yaptığı konuşmada, aşı çalışmalarından dolayı Çalış ve ekibini tebrik etti.

Ülkelerin bulunduğu ortam içerisinde bazen savunma sanayinde, bazen iletişimde, bazen de teknolojide ülkeler arası rekabetin çok kıyasıya olduğunu gördüklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Ama bugün en önemli konumuzun sağlık, pandemi ve Kovid-19 ile alakalı olduğunu bilmekteyiz. O yüzden ülkemizde, değerli rektörümüzün, Aykut hocamızın ve Zafer hocamız ile ekip arkadaşlarının koymuş olduğu katkı, yalnızca üniversitemizin ve Kayseri'mizin başarısı değil, ülkemizin bu sektördeki bağımsızlığı ile alakalı bir başarıdır. Fikri mülkiyet haklarının devri konusunda sayın rektörümüz ve Aykut Özdarendeli hocamızı gerçekten bu örnek davranıştan dolayı tebrik ediyoruz. Bu konunun sadece ticari bir konu olmadığını ve ülkenin en önemli tercihinin özellikle sağlık konusunda bu aşı olduğunu hep birlikte biliyoruz. Bu çalışmayı büyük bir heyecanla izliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile beraber komple uluslararası arenada Türkiye bu manada ismini duyurmuş olacak."

Rektör Çalış ise Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgi verdi.

Bugün faz-2 çalışmaları kapsamında 2. doz uygulamalarının sona erdiğini vurgulayan Çalış, "İki-üç hafta içerisinde veriler ortaya çıkmış olacak. Bu etkinlik verilerimizi Sağlık Bakanlığı'mıza raporlayacağız. Faz-3 çalışmamız Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) koordinatörlüğünde yapılacak. Erciyes Üniversitesi olarak bizler aşı adayımızın fikri mülkiyet haklarını da Sağlık Bakanlığı ve TUSEB'e devrettik. Yani şu anda bizim yerli Kovid-19 aşımız Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği ve Sağlık Bakanlığının, yani devletimizin bir aşısıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız İKUM'u ziyaret etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız İKUM'u ziyaret etti

Taner Yıldız, AK Parti, Kayseri, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız İKUM'u ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Hollanda'da bir camiye 'Müslümanlar diri diri yakılmalıdır' yazılı tehdit mektubu gönderildi Hollanda'da bir camiye 'Müslümanlar diri diri yakılmalıdır' yazılı tehdit mektubu gönderildi Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması güncellendi! Benzin ve motorin bu fiyattan daha pahalıya satılamayacak İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu         
17:05
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak 22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak         
14:59
Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu         
14:49
"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi         
14:32
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu         
12:52
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
Film gibi olay! Film gibi olay! "3 saniyen var kasaya boşalt" deyip ateş açan soyguncu tek kuruş alamadan kaçtı         
11:13
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 17:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız İKUM'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei