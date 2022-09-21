2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı

Başakşehir'de önceki gün bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evde Ergül Maden (28)'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, Güven Güler'in yengesi Güllü Güler (61)'i öldürdüğü, Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi.

KİMLİK KONTROLÜ YAPAN 2 POLİSİ DE VURDU

Polisin aradığı Güven Güler o sabah Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. Güler ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

VİYADÜK ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu. Polislere ateş açtığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.

BAŞKA BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Güler'in ilk cinayeti sırasında başka bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesi, saldırganın polislere saldırmadan önce bir kişiyi daha öldürdüğü anlaşıldı. İddiaya göre, Güven Güler, Adem ve Sevim Tepe çiftini silahla öldürdükten sonra bir arkadaşının evine gitti. Arkadaşının babasına "Oğlun nerede diye sordu" cevap alamayınca arkadaşının babası Cemal Meşgul'u (71) silahla vurarak öldürdü. Çok sayıda uyuşturucu kaydı olan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.