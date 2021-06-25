Önceki gün bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşk nedeniyle gündemden bir türlü düşmeyen ve son olarak da hakkındaki hamilelik iddialarını doğrulan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, düşük yaptığını duyurdu. Bebek sevinci kısa süren ünlü isim, soluğu bugün de arkadaşlarıyla İbiza'daki plajda aldı.

ELİNDEN BİR AN OLSUN TELEFONU DÜŞÜRMEDİ

Subaşı'nın yanında, bir süreden bu yana aşk yaşadığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin olmaması gözlerden kaçmadı. Kumsala arkadaşlarıyla birlikte giden Subaşı, yürürken de elindeki cep telefonuyla ilgilendi. Subaşı'nın yüzündeki ciddi ifade de dikkat çekti. Bikinisinin üzerine bir tunik giyen Subaşı, güneşten korunmak için de şapka tercih etti.

EVLİLİK KARARINDAN VAZGEÇTİ

Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte, evlilik kararından vazgeçtiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Subaşı, 'Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik' mesajıyla hem hamile olduğunu duyurdu hem de yakın zamanda evlenmeyeceklerini açıkladı.

TEKLİFİ İKİ HAFTA ÖNCE ALDI

Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.