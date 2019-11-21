Son Dakika Haberleri: Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah...
Son Dakika Güncel Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah... - Son Dakika

Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah...

6 saat önce

Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah..., System.String[]

Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Yaşar Büyükanıt, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:38 Kaynak: İHA
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