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Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah...
6 saat önce
Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:38 Kaynak: İHA
Önceki gün eşini toprağa veren eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. - İSTANBUL
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