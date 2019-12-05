Son Dakika Haberleri: 'Önceki Öğrenmelerin Tanınması Projesi' konferansı gerçekleşti
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'Önceki Öğrenmelerin Tanınması Projesi' konferansı gerçekleşti

6 saat önce

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında usta-çırak ilişkisi ile bir meslek öğrenmiş kişilerin belge almalarını sağlamak için konferans yapıldı.

'Önceki Öğrenmelerin Tanınması Projesi' konferansı gerçekleşti, System.String[]

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında usta-çırak ilişkisi ile bir meslek öğrenmiş kişilerin belge almalarını sağlamak için konferans yapıldı. Konferansa Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İrlanda ve Bulgaristan'dan yetkililer katıldı.


Usta- çırak eğitimi ile yetişen iş sahiplerinin uluslararası geçerliliğe sahip belge almaları sağlamak amacıyla yapılan konferansa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Merkezi Şube Müdürü Abdurrahman Ensari, Kartal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Seyfullah Kırtay ile çok sayıda öğretmen katıldı. Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında yapılan konferans yaklaşık 3 saat sürdü.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kartal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Seyfullah Kırtay, "Bu Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi okulumuz, yabancı ortak ve yerli ortakla birlikte hazırlamış olduğumuz bir proje. Bu projedeki amaç VIVARPL Türkçe açılımıyla Önceki Öğrenmelerin Tanınması, daha önce çeşitli şekillerde meslek öğrenmiş kişilerin fakat belgelendirilemeyen, belgelendirme şansına sahip olmayan kişilerin belgeye nasıl ulaşabileceğini programlayan bir proje. Alaylı usta-çırak ilişkisi ile bir meslek öğrenmiş kişilerin belge almalarını sağlamak. Uluslararası geçerliliğe sahip belge almaları sağlamak. Fransa'dan, İrlanda'dan, Bulgaristan'dan da katılım oldu. Burada eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı dinleyici olarak. ve yurt dışından belgelendirme kuruluşların yetkileri katıldı" dedi. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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