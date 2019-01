Önceki Yönetimden 156 Milyon 877 Bin TL Borç

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim , 156 milyon 877 bin 370,48 TL'si kendisinden önceki döneme ait olmak üzere belediyenin toplam 204 milyon 946 bin 23,53 TL borçlanma işlemi gerçekleştiğini ve bu borcun da 56 milyon 46 bin 14,26 TL'sini ödediklerini söyledi.Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, ildeki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek belediyenin mevcut durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Hakkari Evinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür , Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Burada konuşan Epcim, 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atandığını hatırlatarak, "Hakkari Belediye Başkanlığının 11 Eylül 2016 tarihinden önce, yani eski döneme ait 156 milyon 877 bin 370,48 TL borcu vardır. 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atandığımız döneminde hazırlanan 2017-2018 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın, İçişleri Bakanlığının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yaklaşık 200 milyon TL değerinde devlet desteği ile Hakkari'ye yatırımlar kazandırılmıştır. Yapılan yatırımlara dayalı olarak bu dönemde belediye 48 milyon 68 bin 653,05 TL kredi ile borçlanmıştır. Eski döneme ait 156 milyon 877 bin 370,48 TL ve 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığınca atandığım döneme ait 48 milyon 68 bin 653,05 TL olmak üzere Hakkari Belediyesinde toplamda 204 milyon 946 bin 23,53 TL borçlanma işlemi gerçekleşmiştir. Borçlanma dışında 11 Eylül 2016 dönemi öncesine ait 11 milyon 46 bin 14,26 TL ve 2017-2018 dönemine ait 45 milyon TL kamu ve piyasa borcuyla birlikte toplamda 56 milyon 46 bin 14,26 TL borç ödemesi yapılmıştır" dedi."Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ise, son iki yıl içerisinde çok ciddi bir değişim ve dönüşümün yaşandığına herkesin şahit olduğunu belirterek, "Başkanımız, Hakkari'de yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmuş, sevgisini kazanmış. İki yılık süre zarfında da Hakkari'de özlem duyduğumuz hizmetlerin yüzde 20'sini tamamlamıştır. 31 Mart seçimleri bizler için çok önemlidir. Biz Hakkari'de yapılacak olan seçimin yüzde 100'üne talibiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Başkanımızın da Hakkari'de son iki yıllık zaman zarfında yaptığı çalışmalara bakıldığı zaman, aslında çok daha büyük çalışmaların ve Hakkari halkının bu hak ettiği hizmetleri yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı."Tozlu ve çamurlu yollardan kurtulduk"İki yıl önce Hakkari'nin yazın tozuyla, kışın da çamuruyla meşhur bir il olduğunu ifade eden Gür, "Bugün Allah'a çok şükür mahallelerimize asfalt götürülecek yer kalmadı. İçme suyu ve çöp noktasında hiçbir sıkıntımız kalmadı. Burada bir örnek vermek istiyorum. Biz çocuklarımızı Van iline götürdüğümüz zaman, çocuklarımız park gördüğünde koşa koşa gidiyordu. 'Hakkari'de bir park yok mu?' diyorlardı. Şimdi her mahallede bir parkımız var. Bizim halkımız hizmetin en iyisini hak ediyor" diye konuştu."Başkanımız gecesini gündüzüne katarak çalıştı"Başkan Epcim'in çoğu zaman saat 23.00-24.00'e kadar makamda çalıştığını ifade eden Gür, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yeri geldi ailesine zaman ayırmadı ve yeri geldi uyumadı. İki yıllık zaman içerisinde elinde gelen her şeyi yaptı. Bu hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ama bunun devamını getirtebilmek adına 31 Mart seçimlerde Hakkari'de çok ciddi bir destek istiyoruz. Biz İsveç ve İsviçre gibi bir ülkeye gittiğimiz zaman çok güzel diyoruz, bence Hakkari oradaki her bir ilden daha güzeldir. Buraya gelen bakanlarımız ve milletvekillerimiz Hakkari'nin doğasını gördüğü zaman, 'Hakkari bambaşka bir şehir, ama yıllardır bu hizmetlere hasret kaldı' diyorlar.""Suya hasret kaldığımız gibi bu projelere de hasret kalmıştık"Bir insanın suya hasret kaldığı gibi kendilerinin de bu projelere hasret kaldığını söyleyen Gür, "31 Mart günü inşallah başkanımızla Hakkari Belediyesini AK Parti belediyeciliği ile tanıtmak istiyoruz. Başkanım birçok projeye değindi, ama çok daha güzel projeler de var. Tamamlanmayan hizmetleri tamamlayacağız. Hizmetlerin devamı için halkımızın bize destek vermelerini istiyoruz. Bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ