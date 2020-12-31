Öncel: "Çeşme, her zaman yükselen bir değerdir" - Son Dakika

ÇEŞTOB Onursal Başkanı Veysi Öncel, 2021 sezonu için umutlarının yüksek olduğunu belirterek, "Çeşme her zaman yükselen bir değerdir. Hiç geriye gitmez. Her zaman ileriye gider. 2021 yılında da Çeşme, adını üstlere yazdıracaktır" dedi.

Çeşme Turistik Oteller Birliği başkanlığı görevinde 26 yıl bulunmasının ardından kendi isteği ile başkanlığı bırakıp, genel kurulda 'Onursal Başkan' unvanı alan Veysi Öncel, 2021 sezonu için beklentilerini anlattı. 2020 yılının pandemi nedeniyle turizm camiası için kötü bir yıl olduğunu belirten Öncel, "Hiçbir şey umduğumuz gibi gitmedi. Ama 2021, bizim için büyük bir umut kaynağı. İnsanlar evde oturmaktan, maske takmaktan bıktılar, strese girdiler, psikolojileri bozuldu. İşleri kötü olduğu gibi, çalışamamanın verdiği strese de girildi. O nedenle tatile gitme ihtiyacı çok fazla var. Ben, bu yazın çok iyi geçeceğine ve tüm otellerin dolacağına, turizmden geçinen tüm sektörlerin çok iyi iş yapacağına inanıyorum. Yeter ki, aşıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk olmasın" diye konuştu.

"Turizm ilk defa bu kadar büyük yara aldı"

Turizmin ilk defa bu kadar büyük bir yara aldığını söyleyen Öncel, "Turizm, kredilerle boğuşan, geliri olmadan giderlerle cebelleşen bir sektör. Bunun yanında gıda sektörü ve diğer sektörleri de katacak olursak, Allah herkesin yardımcısı olsun" diye belirtti.

Turizm sektöründe hizmet kalitesinin önemine de dikkat çeken Öncel, "Gelen konuklar, her zaman en iyisini ve güzelini istiyorlar. O nedenle oteller, sezona çok iyi hazırlanmalılar. Otel sektörü, rekabet şartları altında, en iyisini, en doğrusunu yapabilmek için kalifiye elemanlarla çalışmalı. Çeşme'ye yakışır bir hizmet vermeli" şeklinde konuştu. - İZMİR