Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Akıllı Seralar, Çiftçilerin Akıllı Tarım Yapmasını Sağlıyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Akıllı Seralar, Çiftçilerin Akıllı Tarım Yapmasını Sağlıyor

18.09.2022 19:45
Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Akıllı Seralar, Çiftçilerin Akıllı Tarım Yapmasını Sağlıyor

Önceleri, Çin'in kuzeybatısındaki çiftçiler mahsullerini yetiştirmek için basit ve ilkel seralarda uğraş verirlerdi.

Önceleri, Çin'in kuzeybatısındaki çiftçiler mahsullerini yetiştirmek için basit ve ilkel seralarda uğraş verirlerdi.

Ancak günümüzde akıllı seraların yardımıyla el değmeden gerçekleşen tarımsal üretimi yalnızca izlemeleri yeterli.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi Eyaleti'ne bağlı Yangling'deki bir ejder meyvesi serasında, bir kontrolör seranın içindeki ve çevresindeki ışıklar, sensörler, sulama tesisleri, vantilatörler ve örtüler gibi ekipmanı birbirine bağlıyor.

Çiftçiler, sera içindeki ortamı cep telefonları veya bilgisayarlar aracılığıyla ayarlayabiliyor. Çoğu zaman, bu işler kontrolör tarafından otomatik olarak yapılıyor.

GUO JUANRU, Ejder meyvesi üreticisi

"Geçmişte her şeyi elle yapardık, bu yüzden zamana karşı yarışmak zorundaydık. Aşırı hava koşullarına zamanında ve kesin bir şekilde müdahale etmek de zordu. Şimdi akıllı sera kontrol sistemi ile mahsulün büyümesi için gereksinimleri tam olarak karşılayan iyi bir ortam yaratabiliyoruz."

Akıllı tarım büyük veri platformu, çevresel algılama, akıllı kontrol, üretim yönetimi, profesyonel rehberlik, gıda izlenebilirliği ve veri analizini entegre ediyor. Platform, sera yönetimi için entegre çözümler sunarak kurak ve yarı kurak bölgelerde üretimi artırıyor.

Çin'in ilk ulusal düzeydeki tarım yüksek teknoloji endüstriyel gösteri bölgesi olan Yangling'de, teknolojileri ve yönetim bilgisini iyi kavrayan çiftçiler bulunuyor.

ZHU XIAOLEI, yerel bir tarımsal teknoloji şirketinin başkanı

"Akıllı tarım, geniş kırsal alanlarda üretimi ve verimliliği artırmaya çok yardımcı oluyor ve mahsullerin verimini ve kalitesini büyük ölçüde artırabiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Yangling kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Akıllı Seralar, Çiftçilerin Akıllı Tarım Yapmasını Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Kuzeybatısındaki Akıllı Seralar, Çiftçilerin Akıllı Tarım Yapmasını Sağlıyor - Son Dakika
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