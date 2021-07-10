'Önceliğimiz, çocuklarda ve yetişkinlerde korkuları yenmek'

'EĞİTİMLERE 3 YAŞINDA BAŞLANABİLİR'

Volkan Ülker, 36, Paten eğitmeni

İnsanlar "Öğrenebilir miyim" diye endişeyle geliyor. Ama biz öğrencilerimize dört ders sonunda sahil boyunca güvenli bir şekilde tur atma garantisi veriyoruz. Toplamda bir 20 saat kaymadan sonra istediğimiz seviyeye geliyorlar.

Önceliğimiz korkuları yenmek. Sadece paten öğretmiyoruz, insanların kendine güvenmesini sağlıyoruz. Paten öğrendiğinde kayak, snow-board gibi diğer denge sporlarına yatkınlıkları da artıyor. Çocuklar korkusuz oldukları için daha hızlı öğreniyorlar, yetişkinlerde olgunlaşmış korkularımız olduğu için ilk derse 'güvenli düşme eğitimiyle' başlıyoruz. Önce çimlerde, yumuşak zeminde başlıyoruz. Daha sonra sert zemine çıkıp orada düşme çalışıyoruz. Öğrenci bir süre sonra bırakın sakatlanmayı, doğru teknikle düşünce canı bile yanmıyor. Bu korkuyu yendikten sonra öğrenci ilk ders bitiminde yardım almadan kendi adımlarıyla yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Avrupa Yakası'ndan da gelen öğrencimiz var. Çünkü İstanbul'da maalesef Caddebostan sahil dışında böyle keyifle paten kayabilecekleri başka uzun parkur yok.

Eğitimlere 3 yaşından itibaren başlıyoruz. Üst yaş sınırımız yok. Yetişkinlerde öğrenci ortalamamız kadın ağırlıklı. Toplamda baktığımızda paten dersi almak isteyen yetişkinlerin sayısı çocuklardan fazla.

'KENDİM DENEDİM, DÜŞÜNCE KORKTUM, DERS ALMAYA KARAR VERDİM'

Barış Ergenekon, 43, müzisyen

Küçükken kaykay ve bisiklete biniyordum. Paten binmeyi de uzun zamandır istiyordum. Bir keresinde kendim denedim ve düştüm. Düşünce de çekindim ve uzaklaştım. Tekrar denemek isteyince Volkan Hoca'ya geldim, çok memnunum.

Yasemin Ersoy, 42, bilgisayar mühendisi

Çocukluğum üniversite yıllarına kadar paten üzerinde geçti. Okul, iş hayatı derken uzaklaştım. Şimdi de çocuğum Arda 10 yaşına geldi ve öğrensin istedim. Buraya Kemerburgaz'dan geliyoruz. Karne hediyesi patenimizi aldık, derse geldik.

Burçin Acar, 50, psikiyatr

Yaşımla beraber denge sistemimin bozulduğunu fark ettim, paten derslerine başladım. Önceleri çok korkuyordum ama sonra yavaş yavaş patenlerin üzerinde durmanın keyfini aldım. Paten üzerinde asıl hissettiğim şey, keyif duygusu.

Paten31 Spor Kulübü'ne Instagram'da @patendersi34 adresinden ulaşabilirsiniz.