Son Dakika Haberleri: Önceliğimiz İnsan Hizmet Eden Belediyecilik"

Önceliğimiz İnsan Hizmet Eden Belediyecilik"

59 dakika önce

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Erzurumlu seçmenlerle bir araya geldi.

Önceliğimiz İnsan Hizmet Eden Belediyecilik
Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Erzurumlu seçmenlerle bir araya geldi. "Tek önceliğimiz insana hizmet eden belediyecilik" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir'deki Erzurumlularla bir araya geldi. Erzurumluların birlik ve beraberlikleriyle herkese örnek olduğunu belirten Erdem, "Sizlerle bir arada olduğum için gurur duyuyorum. Bundan sonra hep birlikteyiz. Kapımız tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık olacak. Sıkıntıları hep birlikte aşacak, Ataşehir'i örnek bir ilçe yapacağız" diye konuştu.

"HAYAT KALİTESİNİ ARTIRMAYAN HİÇBİR İŞE KAYNAK AYIRMAYACAĞIZ"

Konuşmasında milletin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe kaynak ayırmayacaklarını söyleyen Erdem,"Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmüş bir Ataşehir olacak. İmar durumunu hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bizim tek önceliğimiz insana hizmet eden belediyeciliktir" ifadesini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Ataşehir, Politika
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