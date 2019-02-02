Son Dakika Haberleri: "Önceliğimiz İnsanımız"

"Önceliğimiz İnsanımız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, ziyaretlerine Altıntaş Mahallesi'nde devam etti.

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, "Esnaf dertli, kadın dertli, çocuk dertli. Ortak sorunları ise bir türlü gelişmemiş, el atılmamış kent yapısı. Bizim vazifemizde hemşehrilerimizin ömürlerine ömür katacak, yaşam kalitelerini artıracak güçlü ve gelişmiş bir Konak'ı ortaya çıkarmak. Gönül birliğiyle ve hep beraberce başaracağız. Bizim önceliğimiz insanımız" dedi.

Görmezden gelen değil…

İnönü Caddesi'nde işyerleri bulunan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Eroğlu, ilgiyle karşılandı. Dünyanın en güzel şehri İzmir'de ve en özel bölgesi Konak'ta yaşamanın tadını ve onurunu bütün Konaklıların hissetmesi gerektiğini anlatan Başkan Adayı Eroğlu, "Çocuklarımız birçok çağdaş imkândan mahrum bırakılıyor. Yaşlılarımız beklediği hizmetleri yıllardır alamamış. Hayatın ve şehrin yükünü çeken kadınlarımız ise belediyecilik anlamında sahipsiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışında ilk önce çocuklarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımız var, onlara hizmet var. Yerel Yönetim demek her şeyden önce insana değer vermek demek. Biz insanımıza verdiğimiz değeri onlara hizmet ederek ortaya koyuyoruz. Konak'ta yaşayan bütün hemşehrilerimiz bizim için aynı ölçüde değerli ve çok kıymetli. Görmezden gelen değil, daima dinleyen ve anlayan ve hızla uygulayan taraf olacağız" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılanan Konak Belediye Başkanı Melek Eroğlu'na İnönü Caddesi ziyareti sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'de katıldı. Çiçek satan bir esnaf ziyaretinden duyduğu memnuniyete teşekkür etmek için Eroğlu'na çiçek hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:10 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz İnternet Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Hayvanseverler

Bebeğini Öldürüp Peluş Ayının İçine Saklayan Cani Kadına 1 Yıl Hapis Verildi KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Önceliğimiz İnsanımız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]