AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kütüphanesi Şefi Nusret Sönmez, "İlçemizdeki okullara haftalık olarak eğitimlere gidiyoruz. Önceliğimiz okul kütüphanelerini aktif hale getirmek. Kütüphane kullanımı ve kendi okullarında kütüphane kurmaları için eğitimler veriyoruz." dedi.Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde 16 Nisan 2011'de açılan "Aydos Kütüphanesi", yenilenmiş haliyle Mustafa Kutlu Kütüphanesi adını alarak hizmet veriyor.Yaklaşık 80 kişinin aynı anda kullanabildiği kütüphanede, okul öncesi çocukların kullanabileceği özel bir bölümün yanı sıra, gençlerin rahatça kitap okuyup, ders çalışabileceği alanlar da yer alıyor.Yerel yönetim bünyesinde RFID (Radyo Frekanslarıyla Tanımlama) sistemini kullanan ilk kütüphane olan Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nde ayrıca, ondalık sisteme dayalı kütüphane sınıflandırması olan Dewey Onlu Sınıflama Sistemi'yle çalışılıyor.Toplam 30 bin kitaba sahip olan kütüphanenin Şefi Nusret Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her geçen gün kütüphane kullanıcı sayısının arttığını söyledi.Yeni ihtiyaçlarla birlikte 8 yıldır faaliyette olan Aydos Kütüphanesi'nin de mekan açısından yetersiz olmaya başladığını aktaran Sönmez, mekanın genişletilmesi ve daha konforlu bir hale getirilmesi adına kütüphaneyi tadilata aldıklarını ifade etti.-"Mustafa Kutlu, Türk edebiyatında önemli bir hikayecimiz"Sönmez, yenilenmiş kütüphanenin isminin edebiyat dünyasından bir şahsiyetin adıyla değiştirilmesine karar verdiklerini belirterek, "Mustafa Kutlu, Türk edebiyatında önemli bir hikayecimiz. Kütüphanemizde de kitapları en çok okunan yazarımızdır. Baktığımızda ismi hiçbir kuruma verilmemişti." diye konuştu.Mustafa Kutlu Kütüphanesi isminin kullanıcılar tarafından da beğenildiğine dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:"Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin , mesaisinin önemli bir kısmını ilçedeki kıraathane ve kütüphanelerde geçirmektedir. Kendisi de Mustafa Kutlu gibi bir edebiyatçının isminin kütüphane ile anılmasının önemli olduğunu düşünmekte. Ayrıca Mustafa Kutlu'nun gazetelerdeki köşe yazılarında kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine değinmesi de bizim için belirleyici bir sebep olmuştur."Sönmez, kütüphanenin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine işaret ederek, kütüphane koleksiyonuna 2 ayda bir güncel kitaplar eklediklerini aktardı.-"Millet kıraathaneleri gibi bir hava oluşturmak istedik"Kütüphanenin bir otomasyonla hizmet verdiğinden bahseden Nusret Sönmez, "Buraya bağlı 4 şubemiz, bir kıraathanemiz, bir de okuma evimiz var. Şubelerin merkezi ise burası. Hepsi beraber bir kompleks yapı olarak okurlara hizmet veriyor. Birbirleri arasında rutin olarak ödünç kitap alımları ve kitap iadeleri de süreçte işliyor." ifadelerini kullandı.Sönmez, kütüphaneyi raf, tasarım ve oturma mekanlarını dekore ederken ev ortamı gibi oluşturmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımızın söylediği millet kıraathaneleri gibi, o havaya yakın bir kütüphane havası oluşturmak istedik. Şu ana kadar aldığımız tepkiler de gayet olumluydu. Hatta farklı ilçelerden gelen, bize kayıt olan kullanıcılarımız da var. Burası aynı zamanda bir halk kütüphanesi olduğu için yaş sınırlamamız yok. Anaokulu öğrencileri de buraya geliyor. Çocuklar için ayrılan bölümümüzde yaklaşık 8 bin kitap var. O bölüm ilk öğretim ve öncesine hitap ederken, burası ortaokul seviyesinden başlayarak, her yaşta insanın faydalanabileceği bir yapı.""Önceliğimiz okul kütüphanelerini aktif hale getirmek"Kütüphanede masal saatleri ve yazar-okur buluşmaları gibi etkinlikler düzenlediklerini aktaran Sönmez, "Bunlar haricinde ilçemizdeki okullara haftalık olarak eğitimlere gidiyoruz. Önceliğimiz okul kütüphanelerini aktif hale getirmek. Kütüphane kullanımı ve kendi okullarında kütüphane kurmaları için eğitimler veriyoruz. Özellikle liselerle sürekli irtibat halindeyiz. Her okulda kütüphanecilik çalışmaları yapan gönüllü öğretmenimiz de var." dedi.Sönmez, ilçedeki kütüphanelerde kitap sayısının 140 bine yaklaştığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu sayıyı önümüzdeki yıl 160 bine tamamlamayı düşünüyoruz. Her yıl en az 10 bin kitap alımı hedefimiz var. Kitap tercihlerinde de okuyucularımızdan listeler alıyoruz. Bir kutumuz var, istedikleri kitapların isimlerini yazıp oraya atıyorlar. Biz de bu istekleri her gün listelere döküyoruz. Sonra bir kitap kaç talep almış, gerçekten kütüphaneye fayda sağlayacak mı, okuyucusu olacak mı unsurlarını gözetiyoruz."