Son Dakika Haberleri: "Önceliğimiz vatandaşımızın sorunlarıdır"
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"Önceliğimiz vatandaşımızın sorunlarıdır"

54 dakika önce

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarınıza çözüm bulabilmektir" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın sorunlarınıza çözüm bulabilmektir" dedi.
Doğan, ilçede her pazartesi günü Halk Günü etkinliğini hayata geçirdi. Birim müdürlerinin katılımıyla vatandaşlarla toplantıda bir araya gelen Doğan, sorun ve isteklerini dinledi.
Vatandaşa hizmet için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Doğan, "Önceliğimiz sizlerin, yani vatandaşlarımızın sorunlarınıza çözüm bulabilmektir. Bundan sonra her pazartesi sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.
Seçimlerden önce her zaman ilçeyi vatandaşlarla istişare içinde yöneteceklerini söylediğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:
"Biz sözümün arkasındayız. Bizim kapımız vatandaşımıza bir gün değil, her gün açık. Vatandaşlarımızın taleplerine ve önerilerine önem veriyoruz. Çünkü vatandaşlarımız her gün şehrin içinde ve bazı eksikleri bizden iyi görebiliyorlar. Bize ilettikleri anda da hizmeti yapmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Biz Çarşambalılarla birlikte bu şehre hizmet edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Halit Doğan, Güncel
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