"Önceliğimiz yabancı turist ziyaretinin Kıbrıs'ta artırılması"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim önceliğimiz, yabancı turist ziyaretinin Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir tanıtım ve ulaşım politikasıyla artırılmasıdır." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaret gerçekleştiren Bakan Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i ziyaret etti. Bakan Ersoy'a ziyaretleri sırasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile bakanlık heyeti eşlik etti.

Ersoy ve Çavuşoğlu, heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Ersoy ile hem Ankara'da hem de bugün yaptığı ön görüşmede, kendilerinin KKTC'nin kültürel varlıklarının tespiti, derlenmesi ve halkla buluşması gibi konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, kültürel ilişkilerin bir çerçevede yürütülmesi adına önceden başlayan protokol çalışmalarının sonuçlandırılması için komite kararında mutabık kaldıklarını dile getirdi.

KKTC'nin kültürel mirasını gelecek nesillere taşımak adına da fikir birliğine vardıklarının altını çizen Çavuşoğlu, süreci tek millet iki devlet esasıyla yürüttüklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, KKTC'ye bakışı, vizyonu ve buradaki kültürü de Türkiye'deki kültürün parçası görmesi hasebiyle Ersoy'a ayrıca teşekkür etti.

Türk ve Kıbrıslı sanatçılardan ortak oyun projesi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptıkları görüşmelerde bazı kararlar aldıklarını hatırlatarak, eylülde iki ülke arasındaki Kültür ve Turizm Protokolü'nün sonlandırılması ve yeni protokolün tekrar hayata geçirilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Sanat alanında da çeşitli projeler düşündüklerini dile getiren Ersoy, Kıbrıslı sanatçıların, bakanlığın genel müdürlüklerinde istihdam edilen sanatçı ve oyuncularla Kıbrıs'a özgü oyunlar sergilenmesini istediklerini belirtti.

Ersoy, şöyle konuştu:

"İlk etapta Devlet Opera ve Bale birimimizde Arap Ali Destanı'nın sergilenmesiyle ilgili bir çalışma var. Oyunu başta burada daha sonra da Türkiye'de sergileyeceğiz. Yurt dışında da Londra'da sergilenmesini sağlayacağız. Biz bu organizasyonun sürekli ve devamlı olmasını istiyoruz. Ağırlıklı olarak Kıbrıslı soydaşlarımızdan oluşan sanatçılar, eksik kalan kısımlarda bizim sanatçılarımıza destek verecek. Her yıl bir oyunun en az 3 kere Kıbrıs'ta, bir veya iki defa Türkiye'de ve bir kere Londra'da sergilenecek şekilde hazırlanması ve hayata geçirilmesini, orta ve uzun vadeli bir program halinde sürdürülebilir şekilde yapacağız."

Ersoy, burada iki temel amacın, Kıbrıslı sanatçıların verimliliğini arttırmak ve iki ülke arasındaki kültür faaliyetlerinin daha iç içe girmesini sağlayarak gelişimini sağlamak olduğuna işaret etti.

"Önceliğimiz KKTC'de turist sayısının artırılması"

Bakan Ersoy ve daha sonra ziyaret ettiği KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Üstel, Ersoy'un KKTC'yi yakından tanıyan bir isim olduğu için iki bakanlık arasında yaşanan birtakım sıkıntılar üzerinde görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Bakan Ersoy da turizmin KKTC ekonomisinde payının çok büyük olduğuna vurgu yaparak, Üstel'in Ankara ziyareti sırasında iki strateji üzerine yoğunlaşma kararı aldıklarını ifade etti.

Bu stratejilerden birincisinin ulaşımın iyileştirilmesi, ikincisinin ise tanıtımla ilgili olduğunu kaydeden Ersoy, şunları söyledi:

"Bizim önceliğimiz yabancı turist ziyaretinin Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir tanıtım ve ulaşım politikasıyla artırılması. Düzenli olarak da bu sayının artırılması bağlamımda bir strateji üzerine çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da büyük destek vereceğiz. Bu konuda da çok deneyimliyiz. Kendi içimizde de bunu geliştirecek bazı birimler kurduk. Bu birimlerin de desteğiyle KKTC'nin dünyadaki turizm potansiyelinin tanıtımı açısından bir dizi hamleyi tamamlayıp 2020 itibarıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz."

Ersoy, KKTC'nin yanı sıra Türkiye için de ciddi ve önemli hedefler koyduklarına vurgu yaptı.

Türkiye için 2023'e kadar 75 milyon turist ve 65 milyar dolarlık turizm geliri hedeflediklerinin altını çizen Ersoy, KKTC'nin de bu turizm pastasından pay almasını temenni ettiklerini kaydetti.