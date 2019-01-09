Son Dakika Haberleri: Önceliğimiz Yaşlılar ve Çocuklar"

Önceliğimiz Yaşlılar ve Çocuklar"

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaşlılara ve çocuklara yönelik sürdürülen çalışmaları çok önemsediğini söyledi.

Önceliğimiz Yaşlılar ve Çocuklar
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaşlılara ve çocuklara yönelik sürdürülen çalışmaları çok önemsediğini söyledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Vali Funda Kocabıyık'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Kocabıyık, köylerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için karşılıklı işbirliğinin önemine değinen Vali Kocabıyık, "Yaşlılar ve çocuklara yönelik sürdürülen çalışmaları çok önemsiyorum. Önceliğimiz yaşlılar ve çocuklar. Köylerinizde yaşayan yaşlıların ve çocukları memnuniyetlerini ölçümleyin, onların sorunlarına çözüm bulmak bizim asli görevimiz." dedi.

Uşak'ta tüm kamu kurumlarının uyum içinde çalıştığını, hizmet kalitesinin her geçen gün artığına dikkati çeken Kocabıyık, muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıda, uyuşturucu maddelerle mücadeleyle ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, il genel meclisi üyeleri, merkez köy muhtarları, daire müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Uşak, Funda Kocabıyık, Güncel
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