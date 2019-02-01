Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın

Trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak amacıyla 81 ilde meydan, kavşak ve okul önlerinde yapılacak eylem için tarih belirlendi.

Trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak amacıyla 81 ilde meydan, kavşak ve okul önlerinde yapılacak eylem için tarih belirlendi.



Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında tüm illerde eş zamanlı olarak farkındalık eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu. Açıklamada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklik hatırlatılarak "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar hükmü getirilmiştir" denildi.



Bu düzenleme ile artık araç sürücülerinin görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalarının, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermelerinin zorunlu olunduğu vurgulandı. Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybettiği dile getirilerek mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulmasının, bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılarak tüm sürücülere bu davranışın kazandırılmasının çok önemli olduğu kaydedildi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildiği ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanyaya start verileceği duyuruldu.



Düzce Valiliğinin yazılı açıklamasında yıl boyunca yapılacak kampanya faaliyetlerinin başlatılması ve etkin bir farkındalık sağlanması için, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında tüm illerde eş zamanlı olarak Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, İl Valileri, Kaymakamlar, İl ve ilçe Emniyet Müdürleri, Jandarma Komutanlarının katılımıyla farkındalık eğitimi düzenleneceği belirtildi. - DÜZCE

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