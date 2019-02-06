Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"

53 dakika önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere tüm insanımız bununla ilgili bir farkındalık edinecek, bu anlayış tüm insanlarımıza yerleşecek ve trafik sistemimizde de yayalarımız birinci öncelik olacak" dedi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere tüm insanımız bununla ilgili bir farkındalık edinecek, bu anlayış tüm insanlarımıza yerleşecek ve trafik sistemimizde de yayalarımız birinci öncelik olacak" dedi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Ağrı'da sürücü ve yayalar uyarıldı.

Ağrı Valiliği önünde trafik ekiplerinin sürücülere yaya önceliğiyle ilgili broşür dağıtımı ve bilgilendirme yaptığı uygulama, yolu kullanan öğrencilere de açıklama yapılmasıyla devam etti.

Uygulamayı takip eden Vali Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, uygulamanın 81 ilde eş zamanlı yapıldığını hatırlattı.

Uygulamanın yayaları önceleyen bir çalışma olduğunu anımsatan Elban, "Aslında bir ülkenin trafik düzeni, gelişmişlik göstergelerinden biridir. Ancak trafikte yayaların öncelikli olması yine o ülkenin gelişmiş olmasıyla ilgili doğru orantıyı gösteren bir kriter. Bakanlığımız da gerek yayaların ölümlü başta olmak üzere çok fazla trafik kazalarında zarar görmeleri, hem de artık yayalarımızın trafikte öncelenmesi amacıyla böyle bir kampanya başlattı. Bu bir kampanya olarak devam edecek değil. Artık sürekli olarak gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere tüm insanımız bununla ilgili bir farkındalık edinecek, bu anlayış tüm insanlarımıza yerleşecek ve trafik sistemimizde de yayalarımız birinci öncelik olacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:20 Kaynak: AA

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