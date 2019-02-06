Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın

Bu kapsamda Ferizli Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık programı düzenlenerek sürücüler bilgilendirildi. Etkinlik tüm ülkemizde olduğu gibi Ferizli'de de eş zamanlı olarak saat 12.00-12.30 arasında gerçekleştirildi.

"Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin" oluşturulması kapsamında okul önünde öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslan Köylü ve Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, okul önünden geçen araçları durdurup, sürücülere yeni uygulama hakkında bilgi vererek, yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna ilişkin broşür dağıttılar.

Ferizli Şehit Hacı Uzun Okulu önünde düzenlenen programa Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, İlçe Emniyet Amiri Murat Köksal, diğer ilçe protokolü, meclis üyeleri, STK'lar, trafik görevlileri, eğitim görevlileri ve öğrenciler katıldı.