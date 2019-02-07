Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"
16 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince ilçedeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.
Kars
'ın Sarıkamış
ve Kağızman
ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince ilçedeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.
İlçelerde, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince "yaya öncelikli trafik yılı" etkinliği düzenlendi.
Kağızman'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yaya geçişlerinde ve okul önlerinde uygulama başlatıldı.
"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yapılan uygulamada öğrenci ve sürücüler bilgilendirilirken, broşür dağıtıldı.
Sarıkamış
Sarıkamış ilçesinde de yapılan uygulamada sürücü ve vatandaşlar bilgilendirildi.
Uygulamaya katılan Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
, sürücülere broşür dağıtarak dikkatli ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:19 Kaynak: AA
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