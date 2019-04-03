Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"

23 dakika önce

Ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje kapsamında "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje kapsamında "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü proje kapsamında, İl genelinde bulunan, anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 2 bin 385 öğrenciye trafik kültürünü, bilincini oluşturmak amacıyla Trafik Eğitimi verdi. Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın projesi kapsamında gerek trafik denetimleri esnasında, gerekse basın yolu ve trafik personellerin uygulamalar esnasında bilgilendirme yapılması suretiyle vatandaşlara ve sürücülerin proje ile ilgili duyarlılıkları artırılmaya çalışıldı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:55 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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