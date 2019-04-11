Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'

58 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Erzincan'da trafik polisleri sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın', System.String[]
İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Erzincan'da trafik polisleri sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atılırken "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Erzincan'da trafik polisleri sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Broşürde, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara, durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır." bilgisine yer verildi.

Broşürde bu kurallara uymayanlara Karayolları Trafik Kanununun 74. Maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:37 Kaynak: İHA
Erzincan, Güncel
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