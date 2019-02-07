Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Farkındalığı Gölbaşı'nda Uygulandı

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' farkındalığı Gölbaşı'nda uygulandıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlattı.

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' farkındalığı Gölbaşı'nda uygulandı



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlattı.

Ankara'nın Gölbaşı İlçesinde Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan başta olmak üzere, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, Gölbaşı Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, STK temsilcileri, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler de kampanyaya destek verdiler.

Öğrenciler ellerinde yazılı 'Sende Bir Yayasın', 'Hak Ver İncelik Ver', 'Dur Yolda Bende Varım' yazılı dövizler ile birlikte yayaların trafikte öncelikli olduklarına dikkat çekip, sürücüleri trafik polisleri ile birlikte durdurarak "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın farkındalığına dikkat çektiler.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan yayaların trafikte önceliğine vurgu yaparak şunları kaydetti; " İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatmış olduğu yaya öncelikli trafik uygulaması Türkiye'de 81 il ve bütün ilçelerde eş zamanlı olarak yapıyoruz. Bizde Gölbaşı olarak o yerel yönetimler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Yaya öncelikli trafiğin esprisi can kayıplarının önlenmesi, trafiğin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ve icra edilmesi. Hepimizi aynı zamanda yayayız, aynı zamanda sürücüyüz. Dolayısıyla bu bilinçle ve farkındalıkla hareket etmemiz lazım. Önümüzde ki süreçte de bunlar devam edecektir. Hayatın kurtarılması noktasında bu farkındalık çok önemli ve bunun dışında da medeni yaşamamızın da ön şartıdır aynı zamanda. Tabi ki özellikle engelli vatandaşlarımıza, çocuklarımıza bu önceliğin verilmesidir" açıklamasında bulundu.

4.sınıf öğrencisi olan Yusuf Duran giydiği polis kıyafeti katıldığı kampanya da sürücülere mesaj vererek; "Bugün yayaların da önemli olduğu için yürüyüş yaptık. Yayalarında yolda yürümesinin zorluğunu sürücülere anlattık. Onlara düdük verdik. Herkes yayaların önemli olduğunu anladı artık. Çevrede her birin duyarlı olması için uyarmalarını istiyorum" dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı'nda görevli bazı polisler ve öğrenciler daha sonra ellerinde 'öncelik hayatın öncelik yayaların' yazan broşürler ve düdük vererek sürücülere durdurarak uyarı da bulundular.

İçişleri Bakanı Soylu, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yarın kampanya başlatacaklarını belirterek, vatandaşlara kampanyayı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yarın Ankara Kızılay'da düzenlenecek "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasına tüm vatandaşları davet etti.

Bakan Soylu, paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. 6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Haydi hep birlikte yarın bizler de bu kampanyadayız."

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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