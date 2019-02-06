Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

53 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülke genelinde başlatığı "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası" kapsamında Tunceli'de düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliğine Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'de katılarak destek verdi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ülke genelinde başlatığı "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası" kapsamında Tunceli'de düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliğine Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'de katılarak destek verdi.

Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehit Bulvarında düzenlenen etkinliğe, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Gürsel Ekmekci, kurum müdürleri, öğrenciler, jandarma ve polis trafik ekipleri katıldı.

Etkinlikte Vali Sonel, öğrencilerle birlikte bulvardan geçen ve trafik ekipleri tarafından durdurulan araçların sürücülerine uyarılarda bulunarak hayata geçirilen "Öncelik hayatın öncelik yayanın" kampanyası hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerle birlikte yaya geçidinden geçen Vali Sonel, kampanyanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:20 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Tunceli, Güncel
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