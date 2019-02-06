"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası Gaziantep'te Başladı

2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilişinin kamuoyuna duyurulduğu kampanyanın tanıtımında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Gül, kampanyanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın"sloganıyla yaya geçitlerinde yayalara farkındalık oluşturmak amacıyla bütün Türkiye'de, il ve ilçelerde eş zamanlı olarak başladığını kaydetti.

Dünyada yaklaşık 310 bin civarında yayaya çarpma kazası meydana geldiğini aktaran Vali Gül, "İlimizde 2018 yılı içerisinde 510 yayanın karıştığı kaza meydana geldi. Bunların birçoğu ise maalesef ki ölümle sonuçlandı. Bunun nedeni ise yayaların herhangi bir savunmasının olmaması ve bu nedenle de saatte 30, 40, 50 km hızla giden araçlarda bile çarpma neticesinde ciddi hasarların meydana gelebilmesidir. 30 km hızla gidenlerde yaklaşık %10 civarında ölüm olurken hız limiti saatte 45, 50 km'ye çıktığında ise bu sayı iki üç katına çıkabilmektedir" dedi.

İlde yaklaşık 130 yaya noktasında bin 300 personelin bu etkinliği gerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Gül, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de öğrencilerle birlikte kamuoyunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Kampanyanın birkaç boyutu olduğunu dile getiren Vali Gül; "Birincisi yayaların uyması gereken kurallardır. Yayalar hız limitlerine ve işaretlere uyacaklar. Yine araçlar hız limitlerine uyacaklar. Belediyeler başta olmak üzere karayolları ve buna benzer kurumlar gerekli işaretlemeleri yapacaklar. Dolayısıyla da yolların işaretlemeleri düzgün olduğunda, yaya geçitleri belli olduğunda, yayalar sadece yaya geçitlerini kullandıklarında sürücüler hız limitlerine ve işaretlere dikkat ettiklerinde yayaların karışmış olduğu kazalar azalacaktır. İsteğimiz bunun sıfırlanması. 2019 yılı içerisinde zaman zaman bu tanıtımlar, farkındalık çalışmaları devam edecek. İsteğimiz 2019 yılında hiçbir yavrumuzun, annenin canının yanmaması" diye konuştu.

Yapılan açıklama sonrasında Vali Gül, öğrencilerle birlikte kampanyanın uygulamasını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi.