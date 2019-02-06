Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje İzmir'de de hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje İzmir'de de hayata geçirildi.



İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar, öğrenciler ve vatandaşlar, ülke genelinde eş zamanlı başlatılan proje için Halit Ziya Bulvarı'nda Mimar Kemalettin Caddesi girişindeki yaya geçidinde bir araya geldi.



Proje, protokol üyeleri, engelli vatandaşlar, öğrenciler ve kampanyaya katılan vatandaşların yaya geçidinden karşıya geçmesiyle Türkiye genelindeki diğer illerle eş zamanlı başlatıldı.



Vali Yardımcısı Öneği, Emniyet Müdürü Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Korkmaz, öğrencilerle yaya geçidinde bekleyen sürücülere kampanyaya ilişkin broşürler dağıtarak proje hakkında bilgiler verdi.



Etkinlikte yer alan öğrenciler ve engelli vatandaşlar da trafikte yaya bilincinin artırılmasına ilişkin dövizler taşıdı.



İl Emniyet Müdürü Aşkın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı yaya öncelikli trafik uygulamasının, trafiği ve insan hayatını önemseyenleri bir araya getirdiğine işaret etti.



Ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşların trafik kazalarında hayatlarını kaybetmelerinin önüne geçmek istediklerini belirten Aşkın, "Trafik kazalarında ölümlerin azalması Türkiye genelinde yüzde 6 oranında oldu, kazalar İzmir'de ise yüzde 21 azaldı ama bu bizim için yeterli değil." diye konuştu.



Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayaya öncelik tanımayan sürücülere 488 lira gibi bir para cezası öngörüldüğünü, bunun uygulamasının İzmir'de de başladığını bildiren Aşkın, sürücülere, yayalara yol verme konusunda hassas davranmaları çağrısında bulundu.



Projeye destek veren Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Başkanı İsmail Yılmaz da çağdaş toplumlarda trafikte önceliğin her zaman yayalara ait olduğunu vurguladı.



Yılmaz, "Bizim de bu bilinci Türkiye'de yerleştirmemiz gerekiyor. Bu tabii aileden ve okuldan başlayarak eğitimle olacak bir şey. Sonuçta insan hayatı her şeyden önde gelir. Bu nedenle böylesi insan merkezli yönetim anlayışını hepimiz arzu ediyoruz. Konfederasyon olarak bu çalışmalara gönülden destek veriyoruz." şeklinde konuştu.



Vatandaşlar ve sürücüler de projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

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