Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca, 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya için İstanbul'da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca, 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya için İstanbul'da etkinlik düzenlendi.



Mecidiyeköy İETT otobüs duraklarının çıkışındaki yaya geçinde "Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması" amacıyla bilgilendirme yapıldı.



Üst geçitlere bilgilendirici afişler asılırken, bir grup öğrenci de "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı pankart açtı.



Polis ekipleri ise hem yayalara hem de araçtaki vatandaşlara etkinliğin amacını anlatan broşürler dağıttı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının trafikle ilgili eylemini İstanbul'da başlattıklarını söyledi.



Geçen yıl Karayolları Trafik Kanununda yeni bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Yerlikaya, "Bu düzenleme ile eğer trafikte görevli birisi yoksa, ışıklı trafik işaretleri de bulunmuyorsa, sadece trafik işaret levhalarının belirlediği tüm kavşakların giriş ve çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yere sürücülerimiz yaklaşırken yavaşlamak zorundalar. Eğer, buradan bir yaya geçmek üzere hareket ediyor veya geçiyorsa, sürücü durup ilk geçiş hakkını yayaya tanımak zorunda." dedi.



Bunun trafik kurallarına yeni girmiş bir düzenleme olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:



"İçişleri Bakanlığımızın rakamlarına göre, yıllık ortalama bin 700 yaya trafik kazalarına kurban gidiyor. Biz hiçbir yayanın yaralanmasını veya ölümle sonuçlanan bir kazaya kurban gitmesini istemiyoruz. Dolayısıyla artık sürücülerimiz; kavşakların giriş ve çıkışlarında mutlaka yavaşlamalı. Ayrıca sürücülerimiz, yaya ve okul geçitlerini gördükleri zaman kesinlikle ve kesinlikle yavaşlamak zorundalar. Bir yayanın geçtiğini, geçmeye teşebbüs ettiğini gördükleri zaman da kesinlikle duracaklar. ve ilk geçiş hakkını, tebessüm ederek yayaya verecekler."



Yerlikaya, İçişler Bakanlığının, "2019'u yaya öncelikli trafik yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, "Bir sloganımız var: 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. İstanbul'da hedefimiz, hiçbir yayanın yaralanmaması, ölümle sonuçlanan bir kazaya kurban gitmemesidir. Dolayısıyla araç sürücülerimize, bu bilincin kazandırılması için gayret sarf edeceğiz. Farkındalığı artırmak için bu etkinlikler devam edecek, 39 ilçemizde kaymakamlarımız, ilçe emniyet müdürlerimiz, jandarmamız ve aynı şekilde okul idarelerimiz, bu konuları anlatacak. Ancak burada sorumluluğun büyüğü sürücülere düşüyor." ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve beraberindekiler, yaya geçitlerinden yürüyerek geçti.



Vali Yerlikaya, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini bir sürücüye de anlattı.



Sonrasında Vali Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Gayrettepe'deki bir taksi durağını ziyaret etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu

Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut

Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor