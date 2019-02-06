Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de farkındalık etkinlikleri düzenlendi.



Adana'da Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı Süreyya Nihat Oral Ortaokulu önünde farkındalık çalışması gerçekleştirildi.



Okul öğrencileri, ellerindeki "Öncelik yaşayan adımlar", "Dur yolda ben de varım", "Dikkatli geç yaşamayı seç", "Sen dur yaşam durmasın" yazılı dövizlerle yaya öncelikli trafiğe dikkati çekmeye çalıştı.



Vali Demirtaş, daha sonra öğrencilerle beraber, trafiğin durdurulmasıyla yolun karşısına geçti.



Sürücülere yaya öncelikli trafik hakkında bilgi veren ve buna uymalarını isteyen Vali Demirtaş, onlara bilgilendirici broşür de dağıttı.



Demirtaş, yaptığı açıklamada, 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik" yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Adana'da 3 bin 81 polis ve 49 jandarma ekibiyle yaklaşık 3 bin 900 noktada farkındalık etkinliğinin yapıldığını kaydetti.



Osmaniye



Osmaniye'de de Vali Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla Devlet Bahçeli Meydanı çevresindeki yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.



Jandarma ve polis ekipleri yaya geçidi bulunan yerlerde sürücüleri durdurarak yayaların öncelik hakkı olduğunu hatırlatarak, bilgilendirici broşür dağıttı.



Vali Coşkun, etkinlikte yaptığı açıklamada, kampanyanın geniş kitlelere duyurulması amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini dile getirerek, "Görevli jandarma ya da polis olmayan ışık bulunmayan yaya geçitlerinde ve kavşaklarda öncelik artık yayalarımızın. Sürücüler, buralara geldiklerinde yavaşlayacak ve yayaların geçmesine öncelik verecek." diye konuştu.



Mersin



Mersin'de de Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla merkez Akdeniz ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Ulu Cami Meydanı önündeki yaya geçidinde, farkındalık uygulaması gerçekleştirildi.



Su, yaptığı konuşmada, trafik kazalarını azaltmak, ölümler ve yaralanmaları en aza indirmeyi hedefleyerek kent genelinde ciddi çalışma yaptıklarını anlatarak, "Genel itibariyle trafik kazalarında yaralanan veya hayatını kaybedenlerin yüzde 20'sinin yaya olarak trafikte seyreden vatandaşlarımız oluşturuyor. Yayalar zarar görüyor. Yayaların mutlaka kanuni olarak desteklenmesi gerekiyordu. O da 2018 yılında mevzuatta yapılan bir değişiklikle yapıldı." diye konuştu.



Yağmur altında gerçekleştirilen etkinlikte konuşmanın ardından Vali Su, öğrenciler ve engelli vatandaşlar yaya geçidinden karşıya geçti.



Daha sonra Su ve Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, trafik polisleriyle birlikte sürücülere broşür dağıttı.



Hatay



Hatay'ın merkez Antakya ilçesi İnönü Caddesi'nde Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün katılımıyla yaya geçitlerinde farkındalık uygulaması yapıldı.



Karabörk, yaptığı konuşmada, etkinliğin, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlayacak bir uygulama olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bu kampanyayla vatandaşlarımız trafikte yaya trafiğine öncelik verecekler. Ülke genelinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Halkımızın bilinçlendirilmesiyle bu kazaları azaltmak emniyet teşkilatının birinci derecede görevi ve sorumluluğu olacak. Jandarma ve diğer kurumlarla birlikte hem şehirler arası yollarda hem de şehir içi yollarda güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye arttırarak kazaların olmasını engellemek, kazalar olmuş ise ölüm ve yaralamayla sonuçlanmamasını sağlamak amacıyla tüm tedbirleri personelimizle birlikte alacağız."



Etkinlikte emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yaya ve sürücülere konuyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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