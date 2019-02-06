Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

- Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun öğrencilerin yanın gelişi

Öğrencilerin yaya yolunda yürümesi

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

Engelli vatandaşın yaya geçidinden geçişi

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması

Sürücülere bilgilendirme yapılması

MERSİN - Mersin'da, İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak broşür dağıtıldı.

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