Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

2 saat önce

- Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun öğrencilerin yanın gelişi Öğrencilerin yaya yolunda yürümesi Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri Engelli vatandaşın yaya geçidinden geçişi Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması Sürücülere bilgilendirme yapılması MERSİN - Mersin'da, İçişleri Bakanlığınca...

- Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun öğrencilerin yanın gelişi
Öğrencilerin yaya yolunda yürümesi
Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri
Engelli vatandaşın yaya geçidinden geçişi
Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması
Sürücülere bilgilendirme yapılması
MERSİN - Mersin'da, İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak broşür dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:04 Kaynak: AA

Polis, Ali ihsan, Mersin, Güncel
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