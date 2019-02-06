Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi Vali Gül ve öğrencilerden detaylar Bekleyen araçlar Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın,...

- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi
Vali Gül ve öğrencilerden detaylar
Bekleyen araçlar
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi. Etkinlikte, öğrenciler çeşitli dövizler taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:20 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Güncel
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