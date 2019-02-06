Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi Vali Gül ve öğrencilerden detaylar Bekleyen araçlar Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın,...

- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi

Vali Gül ve öğrencilerden detaylar

Bekleyen araçlar

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi. Etkinlikte, öğrenciler çeşitli dövizler taşıdı.

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