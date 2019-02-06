Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi Vali Gül ve öğrencilerden detaylar Bekleyen araçlar Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın,...
- Gaziantep Valisi Davut Gül ile ellerinde döviz tutan öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçmesi
Vali Gül ve öğrencilerden detaylar
Bekleyen araçlar
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün açıklaması GAZİANTEP - Gaziantep trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi. Etkinlikte, öğrenciler çeşitli dövizler taşıdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:20 Kaynak: AA
Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı
İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali
Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı