Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Edirne Emniyet Müdürlüğü
trafik ekipleri, "Yaya Öncelikli Trafik" yılı kapsamında, yaya ve okul geçitlerinde sürücüleri durdurarak bilgilendirme broşürü dağıtıp, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı
tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de sürücüler bilgilendirildi.
Yaya geçiş üstünlüğüyle ilgili farkındalık oluşturması amacıyla trafik ekipleri, kavşak ve yaya geçitlerinde sürücüleri durdurup bilgiler verdi.
Sürücülerden Hasan Kaya
, yapılan çalışmanın faydalı olduğunu söyledi.
Başlatılan kampanyanın farkındalık oluşturduğunu belirten Kaya, "Trafikte yayaların geçiş üstünlüğü olan yerlerde sürücüler kurallara uymalı. Herkes aynı zamanda bir yaya. Kuralla uyarsak daha güzel bir şekilde yaşarız." dedi.
Sürücü Aylin Yıldırım da sürücülerin yayaların haklarına saygılı davranması gerektiğini dile getirdi.