Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "2019'u yaya yılı ilan ettik. Farkındalık oluşturmak için bugün 200 bin görevlimizle toplam 20 bin yaya kavşağındayız." dedi.
İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı kampanya kapsamında Antalya
'da etkinlik düzenlendi. Atatürk Caddesi
'nde ellerinde "Yavaşla hayat çıkabilir", "Bir kural bir hayat kurtarır", "Yayaya yol ver" yazılı dövizlerle toplanan öğrenciler, slogan atarak, kırmızı düdük çalıp trafik kurallarının önemine dikkati çekti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Vali Münir Karaloğlu
, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, öğrencilerle caddede yürüyerek, yaya geçidinden geçti.
İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim 2018'de trafikte yaya önceliğinin yasallaşmasından sonra ilk kez bir lansmanla bunu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.
Trafik güvenliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan İnce, "Bakanlık olarak 2019'u yaya yılı ilan ettik. Farkındalık oluşturmak için bugün 200 bin görevlimizle toplam 20 bin yaya kavşağındayız." diye konuştu.
Trafik kazası sayıları ile kazalardaki ölüm oranlarının yüksek olduğunu dile getiren İnce, bunu en aza indirmek için çok sayıda kampanya düzenlediklerini belirtti.
Hayata geçirdikleri "Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyalarının önemine işaret eden İnce, yaya öncelikli kampanyayla tüm Türkiye
'de farkındalık oluşturmak için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" dediklerini anlattı.
İnce, trafikte kurallara ve hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak, cep telefonuyla oynamamak ve yayalara öncelik vermek gerektiğini bildirdi. Vali Karaloğlu
ise sürücülerin önce yayaya yol vermesi gerektiğini belirterek, "Antalya huzur ve güvenin şehri. Trafik güvenliğine çok önem veriyoruz. Antalya'da daha önce 'Ölümle Tokalaşma' kampanyası yaptık ve ülke genelinde destek gördü." dedi.
Muğla
Muğla Valisi Esengül Civelek
, Cumhuriyet Caddesi
'nde düzenlenen uygulamada, trafikte geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu söyledi.
Trafik işaretlerinin, ekiplerin bulunmadığı yaya ve okul geçitlerinde, kavşak giriş ve çıkışlarında sürücülerin yayalara öncelik vermesi gerektiğini vurgulayan Civelek, trafikte yaya güvenliği konusunda duyarlılık yaratacak etkinliğin başarıyla yürütülmesini temenni etti.
Civelek, yaya geçidinden geçerek, sürücülere uygulama hakkında broşür dağıttı. Bodrum
Emniyet Müdürlüğü ise 100 personelle 20 ayrı noktada, İlçe Jandarma
Komutanlığı 61 trafik ekibiyle, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği de 7 ekipte 15 personelle okul ve yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirdi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü
80 personel ve 5 trafik ekibiyle, İlçe Jandarma Komutanlığı 4 trafik ekibi, Bölge Trafik Amirliği 5 ekibiyle okul ve meydanlarda uygulama yaptı.
Ekiplere okul önlerinde öğrenciler hazırladıkları döviz ve pankartlarla destek verdi. Trafik ekipleri, sürücülere broşür dağıttı. Ortaca
ilçesinde 37 polis ve 10 jandarma noktasında, 80 personelle uygulama yapıldı.