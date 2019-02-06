Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan uygulama kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan uygulama kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de etkinlik gerçekleştirildi.



Van'ın İpekyolu ilçesindeki İskele Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, öğrenci ve sürücülere broşür dağıtarak yeni uygulama hakkında bilgi verdi.



"Yaya öncelikli trafik" kampanyası hakkında gazetecilere açıklama yapan Bilmez, okul ve yaya geçişleri ile kavşaklarda araçların yayalara öncelik vermesi gerektiğini söyledi.



Bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını belirten Bilmez, "Türkiye genelinde farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanlığı öncülüğünde uygulamalar yapılıyor. Artık okul, yaya geçişlerinde kavşak giriş çıkışlarında araç sürücüleri yayalara öncelik vermek zorunda. Bütün sürücülerimizin, hayata olan saygı gereği bu kurala uymalarını temenni ediyoruz." dedi.



Bilmez, etkinliğin ardından Atatürk Anadolu Lisesi'ne giderek, "İl Eğitim Tarihi Müzesi" ile atölyeleri gezdi.



Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve öğrenciler katıldı.



Bitlis



Bitlis'te, kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde sürücü ve vatandaşlara bilgi verildi, uygulamayla ilgili broşür dağıtıldı.



100. Yıl Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Oktay Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'in ekim ayında Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımsattı.



Değişiklik ile sürücülerin, trafik işareti veya levha ile belirlenmiş trafik kavşağı ile okul geçitlerine yaklaşırken yayalara öncelik vermek durumunda olduğunu belirten Çağatay, "Kanun değişikliği bunu emrediyor. Ne yazık ki ülkemizde her yıl yaklaşık bin 700 vatandaşımızı yaya olarak trafik kazalarında kurban vermek zorunda kalıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam." ifadesini kullandı.



Etkinliğe Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.



Muş



Valilik binası önünde düzenlenen etkinlikte sürücülere broşür dağıtıldı.



Etkinliğe katılan Vali İlker Gündüzöz, farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile bu yılın "yaya öncelikli trafik yılı" ilan edildiğini söyledi.



Artık sürücülere de büyük görevler düştüğünü vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:



"Bir de bu işin yaptırım tarafı oldu, trafik parası cezaları getirildi. Böylelikle bizim şoförlerimizin kaza riskini bertaraf etme açısından daha dikkatli olmaları gerekir. Anne-babalara trafikte daha dikkatli olmaları noktasında çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın iyi eğitim alması önemli. İleride bu çocuklarımız da sürücü olacaklar."



Gündüzöz ve beraberindeki ilgililer, daha sonra Türk Telekom İlkokulu'nda, Trafik Tescil ve Denetleme ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik kuralları hakkındaki bilgilendirme programına katıldı.



Etkinlikte, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.



Hakkari



Kent merkezinde kampanya kapsamında öğrenciler tarafından yürüyüş düzenlendi.



Vali İdris Akbıyık'ın da katıldığı etkinlikte Sümbül Anadolu Lisesi önünde bir araya gelen katılımcılar, Gençlik Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.



Vali Akbıyık ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilere kırmızı düdük, sürücü ve yayalara ise broşür dağıttı.



Akbıyık, yayaların öncelikli olduğuna dair farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Ülkede her yıl yüzlerce insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Akbıyık, "Son yıllarda Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çabaları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla ülkemizde trafik kazalarında ölüm ve yaralanmalar büyük oranda azaldı. İnşallah hiç olmaz." diye konuştu.



Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, polis ve öğrenciler katıldı.

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