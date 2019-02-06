Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Yahşihan ve Bahşili ilçelerinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Yahşihan ve Bahşili ilçelerinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yahşihan'daki etkinlikte, Kaymakam Fatih Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş ve öğrenciler, Şehit Osman Yıldırım İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıttı.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kurallara uymanın vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, bu etkinliklerle vatandaşların daha duyarlı hale geleceğini söyledi.

Bahşili

Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Dülger, öğrenciler ve diğer yetkililer, Fatih Sultan Mehmet Caddesi Barbaros İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıttı.

Burada sürücülere etkinlik hakkında bilgi veren Şahin, can kayıplarını önlemek amacıyla yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu bilincini oluşturmak gayesiyle ülke genelinde çalışma yapıldığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Fatih Yılmaz, Yahşihan, Güncel
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