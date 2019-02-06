Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya katılarak sürücüleri bilinçlendirdi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya katılarak sürücüleri bilinçlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:40 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yunus Sezer, Kırıkkale, Güncel
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