Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya katılarak sürücüleri bilinçlendirdi.
Kırıkkale
Valisi Yunus Sezer
, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan kampanya katılarak sürücüleri bilinçlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:40 Kaynak: AA
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