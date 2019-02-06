Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.
Ankara
'nın Beypazarı
ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.
Kurtuluş Mahallesi'nde Gazipaşa
İlkokulu önünde başlatılan uygulama kapsamında, öğrenciler yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları sırada, araçların, otomobillerin yayaya öncelik verip vermediği kontrolünde bulunuldu.
Uygulamaya katılan Kaymakam Can Aksoy
ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamaya destek vermek üzere geldikleri okulun önünde sürücülere uyarılarda bulundu.
Çocuklarla sohbet eden Aksoy ve Kaplan, kurallara uymaları, belirli bir yaşa gelmeden aracın ön koltuğunda seyahat etmemeleri, trafik ışıklarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:48 Kaynak: AA
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