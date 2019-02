Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Bayburt, Artvin, Giresun, Rize, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane'de, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Saat Kule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı himayesinde 81 ilde eş zamanlı hayata geçirilen kampanyanın amacının, yayaların trafikte sağlıklı şekilde seyrini sağlamak olduğunu söyledi.



Geçen yıl verilerine göre yurt genelinde bin 700 yayanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Pehlivan, "Bu, önemli bir rakam. Can acıtıcı, hepimizi üzen bir rakam. İnşallah bu kampanyalar sayesinde sürücülerimiz çok daha dikkat eder, kurallara riayet ederler ve yayalarımız bu yaya geçitlerini sağlıklı, güvenli şekilde kullanırlar. Bu şekilde de kazalar bertaraf edilmiş, önlenmiş olur." dedi.



Programa, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Artvin



İl merkezindeki Kadir Topbaş Bulvarı Kavşağı'nda düzenlenen etkinlikte, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar yaya geçitlerine yönlendirildi. Yaya yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere ise bu noktalarda geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğu anlatıldı. Etkinlik çerçevesinde konuya ilişkin yaya ve araç sürücülerine broşür da dağıtıldı.



Uygulamaya katılarak yayaları ve sürücüleri bilgilendiren Vali Yılmaz Doruk, İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanya kapsamında 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edildiği ifade etti.



Doruk, uygulamadaki amacın sürücülerin trafikte yayaların önceliği konusunda duyarlılığının artırılması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Trafik ışığı ve görevlilerinin bulunmadığı kavşak noktalarında, yaya geçitlerinde, okul geçitlerinde ya da herhangi bir yönlendirme olmadığı yerlerde yayaların geçiş önceliğinin vurgulanması, bu konuda araç sürücülerinin duyarlılığının artırılmasına yönelik birtakım faaliyetler başlatıyoruz. Bugün buna start verdik. Halkımızı bilinçlendireceğiz. İnşallah bizler de hem yayların hem de sürücülerin duyarlılığını artırırız ve uyumsuzluktan kaynaklı kaza ve can kayıplarının önüne geçmiş oluruz."



Uygulamaya, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Giresun



Giresun'da yapılan uygulamada Vali Harun Sarıfakıoğulları ve trafik polisleri, Atatürk Lisesi kavşağında sürücüleri bilgilendirerek broşür dağıttı.



Uygulamaya katılan öğrenciler, cadde üzerinden geçen dolmuş içerisindeki yolculara ve sürücülere broşür verdi.



Vali Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan düzenlemeyle artık geçiş hakkının yayalara ait olduğunu söyledi.



Bu sebeple kavşaklara, okul önlerine yaklaşan sürücülerin kanuni düzenlemeyle yavaşlamak durumunda olduğuna işaret eden Sarıfakıoğulları, "Şunu üzülerek ifade etmek istiyorum, 2018 yılında 5 yayamızı araçların çarpması neticesinde kaybettik. Eğer ki biz bu kuralı yaşamımıza geçirebilmiş olsaydık, o kardeşlerimiz hayatta olacaklardı." dedi.



Sarıfakıoğulları, 30 kilometre hızla giden bir aracın yayaya çarpması halinde ölüm riskinin yüzde 10'larda olduğunu belirterek, 45 kilometre hızla hayati riskin yüzde 50'ye çıktığını, 80 kilometre hızla ise yayanın neredeyse yaşama şansı kalmadığını kaydetti.



Herkesin trafikte bu nedenle yayalara öncelik vermesini isteyen Sarıfakıoğulları, Giresun Valisi olarak kentteki sürücüleri duyarlılığa ve hassasiyete davet etti.



Rize



Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Emniyet Müdür Yardımcısı Nahit Karakaş, Trafik Şube Müdürü Zeki Özkan ve çocuklar, Memişağa Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere broşür dağıttı.



Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyasına değindi.



Birtakım tedbirlerin alındığını ifade eden Dalkıran, "Okullardan getirdiğimiz öğrencilerle vatandaşlarımızla bir farkındalık çalışması yaptık. Bu çalışmayı ilimizin farklı noktalarında yapıyoruz. İlimizde bir farkındalık oluşacağına inanıyoruz. Sürücülerimizin yayalara saygılı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.



Ordu



Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Ordu İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı ile çok sayıda vatandaş ve sürücüler katıldı.



Vali Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmasında, dünya üzerinde en değerli varlığın insan olduğunu, insana dair en önemli hususun da yaşama hakkı olduğunu söyledi.



Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde kampanya başlatıldığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevzuat değişikliği yaparak yayalara öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme yaptığını dile getirdi.



Vali Yavuz, yapılan düzenlemeye tüm sürücülerin uymasını isteyerek, herkesi duyarlılığa davet etti.



Konuşmanın ardından Vali Yavuz ve beraberindeki protokol üyelerince sürücü ve yayalara bilinçlendirici broşür dağıtıldı.



Trabzon



Trabzon'da, Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, öğrencilerle birlikte Trabzon Meydan Parkı mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere broşür dağıttı.



Vali Ustaoğlu, Türkiye'nin her yerinde İçişleri Bakanlığınca yaya öncelikli trafik uygulamasını başlattıklarını söyledi.



"Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" sloganıyla başlatılan bu kampanyayla yaya öncelikli trafik uygulamasında bilinci artırmak adına bir farkındalık oluşturma adına Türkiye'nin her yerinde il merkezleri ve ilçelerde projenin başladığını aktaran Ustaoğlu, çalışmayla trafik kazalarını minimize etmenin hedeflendiğini kaydetti.



Ustaoğlu, Trabzon'da yaklaşık 70 noktada 320 personelle il merkezi ve ilçelerde bu projeyi başlattıklarını belirterek, "2018 yılında ilimizde yaralamalı trafik kazası sayımız 410, yaralanan kişi sayısı 440. Daha önceki yıllarla kıyasladığımızda yaralamalı trafik kazası oranında yüzde 8 oranında bir azalma, ölümlü trafik kazası oranında ise yüzde 46 civarında bir düşüş var. Bu ilimiz açısından da sevindirici bir durum." diye konuştu.



Gümüşhane



Fatih Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara trafik kurallarını aşılamak amacıyla akülü araçlar kullandırılarak uygulamalı eğitim verildi. Eğitim kapsamında minikler, Atatürk Caddesi üzerinde akülü araçlarını kullanarak yaya geçidinde bekleyen yayalara ve protokol üyelerine yol verdi.



Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bugün aynı anda ve tüm yurtta "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" sloganıyla düzenlenen etkinliğin trafikte insan unsurunu ön plana çıkartmak, korunmasız yayaların can güvenliğini sağlayabilmek, insan odaklı ve öncelikli yaşam kültürünü benimsetebilmek amacıyla yapıldığını söyledi.



Trafikte insanı önceleyen, yaya üstünlüğünü öne çıkaran yasal düzenlemenin TBMM'de kanunlaştığını anımsatan Taşbilek, kanunlara yerleşen bu düzenlemenin toplumun bütün kesimlerince uygulanabilirliğinin artırılması için çabaların süreceğini ifade etti.



İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da 2018 yılında Türkiye genelinde meydana gelen kazalar oluş türüne göre sıralandığında yandan çarpmadan sonra yayaya çarpmanın ikinci sırada geldiğini kaydetti.



Bu istatistiğin Gümüşhane'de de kendini gösterdiğine işaret eden Karataş, kentte yaya öncelikli trafik kültürünün bir davranış modeli olarak geliştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, akülü araçlarla trafik eğitimi alan öğrencilere hediyeler dağıtarak yaya geçidini kullandı.



Öte yandan etkinlikte, kentte 2018 yılında yaylaların maruz kaldığı kazaların mobese görüntüleri de katılımcılara izletildi.

