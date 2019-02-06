Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

44 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Niğde ve Kayseri'de sürücüler ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Niğde ve Kayseri'de sürücüler ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Yıl boyunca kampanyanın devam edeceğini söyleyen Akın, "Afişlerle, broşürlerle, okullarda verilen eğitimlerle, trafik personellerimizin yapacağı uyarılarla bu uygulamayı yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın, kampanya kapsamında farklı noktalarda 90 jandarma ve 300 emniyet personelinin görevlendirildiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Lise Caddesi'ndeki yaya geçidinde vatandaşlara ve sürücülere broşür dağıtıldı. Vali Akın da öğrencilerle broşür dağıtarak, sürücülerden yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeleri uyarısında bulundu. Öğrenciler de ellerinde taşıdıkları pankartlarla trafikte yaya önceliğine dikkati çekti.

Törene, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:02 Kaynak: AA

Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir, Güncel
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