Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Uşak ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Uşak ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje dolayısıyla etkinlikler yapıldı.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Aybey İlkokulu önünde yapılan etkinlikte öğrencilere yaya geçidinden nasıl geçeceklerini ve yayaların geçiş üstünlüklerini anlattı.



Sürücülerin yaya geçitlerine karşı duyarlı olmadığını ve bu bilincin kazandırılması için bu kampanyanın başlatıldığına dikkati çeken Kocabıyık, ülkemizde her yıl kazalarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Trafikte yaya önceliğine dikkati çeken Kocabıyık, şunları kaydetti:



"Trafik kazaları ülkemizin üstesinden gelmek için büyük mücadele verdiği ve çözüm yolları aradığı bir problemidir. Türkiye'de ki trafik kazalarının sebepleri arasında birinci sırada yol şartlarına uygun hızda araç kullanılmaması geliyor. İkinci sırada ise kavşak, geçit ve kaplamanın olduğu yerlerde geçiş önceliği kuralının ihlal edilmesi var. İlimiz merkezinde 2018 yılı içerisinde meydana gelen 933 yaralanmalı trafik kazasının 219'u yayaların karıştığı trafik kazalarıdır. Meydana gelen 219 kazadan 14'ü 6 yaş altı, 25'i 6 ve 10 yaş arası olmak üzere toplam 240 yaya yaralanmıştır. Bu kazalardan 148'i yayaların karşıdan karşıya geçtiği esnada meydana gelmiştir. Verilerden anlaşılacağı üzere toplum olarak hız sınırı kuralına uyma ile kavşak, geçit ve kaplamanın olduğu yerlerde geçiş önceliği kuralına uyma noktasında yeterli bilince maalesef toplum olarak ulaşmadığımız görülmektedir."



Kocabıyık, konuşmanın sonunda trafikteki sürücülere broşür dağıttı.



Etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal katıldı.



- Banaz



Proje kapsamında Banaz Cumhuriyet Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde yapılan etkinlikte araçların, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermesi ile ilgili öğrencilere bilgi verildi.



Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz yaptığı açıklamada yeni uygulamanın yaya öncelikli olduğunu belirterek ilçede bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını söyledi.



Banaz İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri ise Ahat köyünde kampanya ile ilgili köylülere bilgi verdi.



Eşme



Eşme ilçesindeki etkinlik ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı kilim taksi durağında yapıldı.



Eşme İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, trafik kazalarında ölüm ve yaralanma olaylarını azaltmaya yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verirken, ülkemizde trafiğin önemli bir sorun olduğuna işaret etti.



Dünyada her yıl 1 milyon 250 kişinin kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyen Emre, ülkemizde yaya önceliği ile ilgili başlatılan kampanyanın başarıya ulaşması için ilçede çalışma yapacaklarını ifade etti.

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