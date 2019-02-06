Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Kampanyası

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Mersin'in merkez Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Mersin'in merkez Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde etkinlik düzenlendi.



İçişleri Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen eş zamanlı etkinlik kapsamında, '2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla basına ve kamuoyuna duyuruldu.



Başkan Pamuk, yaya geçidinde sürücülere ve yayalara broşür dağıttı



Etkinlik kapsamında Mersin'de de Akdeniz Kaymakamlığı, emniyet, jandarma, milli eğitim müdürlüğü ile birçok kamu kurum ve kuruluşu temsilcisinin de katılımıyla, kentin farklı noktalarında uygulama yapıldı. Yağmura rağmen Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidi üzerinde gerçekleşen uygulamada, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, trafik polisleri tarafından durdurulan araç sürücülerine, ülke çapında başlatılan kampanyayı tanıtıcı el ilanı dağıttı.



Özellikle toplu taşıma araçlarına girerek sürücüler ve araçta bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve onlara tanıtıcı broşürlerden veren Pamuk, 2019 yılının, 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edildiğinin altını çizdi, kampanya ve etkinliğin önemine dikkat çekti. Pamuk, özellikle araç sürücülerini de uyardı, trafikte dikkatli ve duyarlı olmalarını, kurallara uymalarını, yayalara öncelik vermelerini istedi.



Bozyazı ilçesinde, Bozyazı İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte ise Kaymakam Hayatı Taşdan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ve görevli polisler, yayalar, araç sürücüleri ile öğrencilere broşör dağıttı.



İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 2019 yılının 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edildiğini ve bunun tanıtımı için böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Taşdan, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm yaya geçitlerinde, emniyet ve jandarmaya bağlı ekiplerce aynı eylem gerçekleştirilerek yaya, sürücü ve öğrencilere broşürler dağıtıldı. Sürücülerimizden mutlaka kurallara uymalarını istemekteyiz. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganına uygun çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kurallara uymayan ve yayalara öncelik tanımayan sürücülere ceza uygulanacağını hatırlatmak isterim. Mutlaka kurallara uyalım" dedi. - MERSİN

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