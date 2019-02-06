Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığı
tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adana
, Mersin
, Hatay
ve Osmaniye
'de farkındalık etkinlikleri düzenlendi.
Adana'da Vali Mahmut Demirtaş
'ın katılımıyla Mehmet Nuri
Sabuncu Bulvarı Süreyya Nihat Oral Ortaokulu önünde farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
Okul öğrencileri, ellerindeki "Öncelik yaşayan adımlar", "Dur yolda ben de varım", "Dikkatli geç yaşamayı seç", "Sen dur yaşam durmasın" yazılı dövizlerle yaya öncelikli trafiğe dikkati çekmeye çalıştı.
Vali Demirtaş, daha sonra öğrencilerle beraber, trafiğin durdurulmasıyla yolun karşısına geçti.
Sürücülere yaya öncelikli trafik hakkında bilgi veren ve buna uymalarını isteyen Vali Demirtaş, onlara bilgilendirici broşür de dağıttı.
Demirtaş, yaptığı açıklamada, 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik" yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Adana'da 3 bin 81 polis ve 49 jandarma ekibiyle yaklaşık 3 bin 900 noktada farkındalık etkinliğinin yapıldığını kaydetti.