Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak sürücülere broşür dağıtıldı.
Turhal Alparslan Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer
, 2019 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından yaya öncelik yılı olarak ilan edildiğine vurgu yaptı.
Üçer, "'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla çalışma başlatıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan yasal bir düzenlemeyle çizgili ve tabelalı olan yaya geçitlerimizde yayalarımızın bundan sonra önceliği var. Bu yaya geçitlerini kullanmakta olan yayalarımıza sürücülerimizin durmak suretiyle yol vermesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra yayalarımız açısından daha güvenli bir trafik ortamı olur." dedi
Uygulamanın ilçenin çeşitli noktalarında bulunan yaya geçitlerinde devam edeceğini söyleyen Kaymakam Üçer, vatandaşların ve şoförlerin duyarlılık göstermelerini istedi.
Kaymakam Üçer daha sonra araç sürücülerine kampanyaya ait tanıtım broşürlerini dağıtarak bilgiler verdi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız
, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin ve İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz katıldı.