Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Andırın, Afşin ve Türkoğlu ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Andırın, Afşin ve Türkoğlu ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.



Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert'in de katıldığı programda, emniyet ve jandarma personellerince sürücü ve yayalara broşürlü uyarı yapıldı. Kural ihlali yapanlara 488 lira cezai işlem uygulanacağı tebliğ edildi.



Kaymakam Demir, yaptığı açıklamada, 2019'un yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini belirtti.



İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanyanın önemine dikkat çeken Demir, "Medeniyetin en büyük göstergelerinden biri olan yayalara saygıyı, geçiş önceliğini anlatmaya çalışıyoruz. Sürücülerimizden yaya geçiş önceliğine riayet etmelerini istiyoruz. Elbistan'da daha kaliteli, daha saygılı bir yaşam inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.



Polis ekipleri, yaya geçiş önceliğine riayet etmeyen sürücülere uyarılarda bulundu.



Andırın



Andırın ilçesi Tufanpaşa İlkokulu önünde yapılan etkinlikte, Andırın Kaymakamı Emre Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kaymak, İlçe Emniyet Amiri Tahsin Öndeş, trafik ekipleri ve veliler, okul çıkışında cadde üzerindeki araçlar durdurulup yaya geçitlerini kullandı.



Kaymakam Dündar, öğrencilere yaya geçidi kullanımı konusunda uyarıcı broşür dağıttı, yolun karşısına geçerken mutlaka yaya geçitlerini kullanmalarını istedi.



Afşin



Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan ve trafik polisleri, Afşinbey Caddesi'ndeki uygulamada, sürücülere broşür dağıttı, yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yaptı.



Pınar, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her anlamda gelişip kalkındığını söyledi.



Trafikte sevgi, saygı ve hoşgörünün de toplumda yer etmesi gerektiğini dile getiren Pınar, "Trafik kurallarına da azami oranda uymamız gerekir. Sürücülerimizi, yayalarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Buna alışmamız biraz zaman alacak. Herkes bu bilinçle hareket ederse bir gün bu sorunların çözüldüğünü göreceğiz. Böylelikle trafik kazalarını da aza indireceğiz." dedi.



Türkoğlu



Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahir Ünal ve Atatürk caddelerinde sürücü ve yayalara broşürlü uyarı yaptı.



İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Zekeriya Sarıkaya ve İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Taphasan da yaya ve sürücülerle görüşerek uygulamayı anlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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