Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Gölcük ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Gölcük ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen programda konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, ülke genelinde trafik uygulaması yapıldığını belirterek, "Biz de Gölcük olarak bu uygulamayı polis ve jandarma ekiplerimizle burada gerçekleştiriyoruz. Buradaki amaç bir farkındalığı oluşturmaktır." diye konuştu.

Projeyle ilgili bilgi veren Kaymakam Altıntaş, şunları söyledi:

"Bu uygulamaya sadece trafik polisi değil, aynı zamanda asayiş ve jandarma ekipleri de katılım sağladı. Özellikle okul önlerinde öğrenci giriş çıkışlarda öğrenci dikkati ve sürücü dikkati çok önemlidir. Gölcük'te olağan üstü bir trafik sorunumuz yoktur. Bu bizim için önemlidir."

Daha sonra okul önlerinde ve belirli noktalarda konuşlanan jandarma ve polis ekipleri, projeyi tanıttı.

Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir de araçları durdurarak sürücülere broşür dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:17 Kaynak: AA

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